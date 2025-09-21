Sakarya'da bayıltan dayak

Sakarya'nın Karasu ilçesi İncilli Mahallesi pazar yerinde gece saatlerinde iddiaya göre, gençler arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi, bir gence saldırdı.

Aldığı yumruk darbeleriyle kendinden geçen genç bayıldı. Bu sırada kavgaya engel olmak isteyen genç kızlar da tokat ve yumrukların hedefi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.