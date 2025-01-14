Sakarya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

Semerciler Mahallesi'ndeki bir apartmanda I.A. isimli kadın, T.T adlı şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynundan yaralanan kadın, yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunurken, kaçan zanlı T.T. yakalanarak gözaltına alındı.