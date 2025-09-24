Sakarya'da cinayet: 27 yaşındaki Taha silahla vurularak öldürüldü
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, aralarında husumet bulunan üç kişi arasında çıkan kavgada Taha Görkem Deniz silahla göğsünden vurulup öldürüldü.
Sakarya'da husumet ve küfürleşme cinayetle sonlandı. Olay saat 03.00 sıralarında Serdivan ilçesi Aziz Duran Parkı mevkiinde meydana geldi.
İddiaya göre, aralarında husumet bulunan K.Ç. (20) ile Taha Görkem Deniz (27) telefonda küfürleştikten sonra buluştu.
K.Ç. ve yanında gelen A.B. (19) ile Taha Görkem Deniz arasında başlayan tartışmada K.Ç., yanında getirdiği silahla Görkem Deniz'i göğüs bölgesinden vurdu.
Deniz, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayı gerçekleştiren K.Ç. ve olaya karışan A.B.'yi suç aletiyle yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
- Etiketler :
- Sakarya Serdivan
- Ölüm
- Silahlı Saldırı