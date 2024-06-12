Sakarya’da cip ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde cip ile minibüs çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya’da cip ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

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’nın Erenler ilçesinde cip ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Sakarya Caddesi’nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 54 AJJ 724 plakalı cip ile 54 M 0256 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip refüje çıkarak durabildi.

Sakarya’da cip ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı - 1

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan 7 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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