Sakarya’da cip ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde cip ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Sakarya Caddesi’nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 54 AJJ 724 plakalı cip ile 54 M 0256 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip refüje çıkarak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan 7 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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