Sakarya’da cip ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Sakarya ’nın Erenler ilçesinde cip ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Sakarya Caddesi’nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 54 AJJ 724 plakalı cip ile 54 M 0256 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip refüje çıkarak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Ambulanslarla hastanelere kaldırılan 7 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.