Sakarya'da cip ile otomobil çarpıştı: İki yaralı

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu'ndaki Ormanköy ışıklarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 MR 3022 otomobil ile V.M. idaresindeki 54 AD 828 plakalı cip çarpıştı.

Kazada iki kişi yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda büyük hasar oluşurken, otomobilin arka tekerleri aksıyla birlikte koparak yol ortasına fırladı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.