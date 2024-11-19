Sakarya'da çocuk parkında dehşet: Başından vurulmuş halde ölü bulundu
Sakarya'nın Erenler ilçesinde sabah saatlerinde bir kişi, çocuk parkında kanar içinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Tabakhane Mahallesi'ndeki çocuk parkından silah sesi duyanlar polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bir kişinin cesedini buldu. Silahla başından vurularak hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin K.M. (24) olduğu belirlendi.
K.M'nin cenazesi otopsi merkezine kaldırılırken, olay yerinde bulunan silaha polis tarafından el konuldu.
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