Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
23.01.2026 22:20
IHA
Sakarya'nın 3 ilçesinde gerçekleştirilen terör örgütü DAEŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütün propagandasını yaptıkları ve finans sağladıkları tespit edilen 5 şüpheli gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı.
Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen şahıslardan 2'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.