Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

23.01.2026 22:20

Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
IHA
İHA

Sakarya'nın 3 ilçesinde gerçekleştirilen terör örgütü DAEŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütün propagandasını yaptıkları ve finans sağladıkları tespit edilen 5 şüpheli gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı. 

 

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 

 

Emniyetteki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen şahıslardan 2'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.