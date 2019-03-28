Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polislerinin desteğinde Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Sakarya'da, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.