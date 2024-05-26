Sakarya’da denize giren bir kişi kayboldu

Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkisinde arkadaşlarıyla denize giren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Karasu Meslek Yüksekokulu öğrencisi Burak Emre M. (19), bir süre sonra gözden kayboldu.



Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Dalgıçlar su altından arama çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik botu ile İl Emniyet Müdürlüğü polis teknesi su yüzeyinden tarama gerçekleştiriyor. Çalışmalara dronla havadan da destek veriliyor.