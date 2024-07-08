Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı nedeniyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde bugün de yasaklandı.

Karasu Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Olumsuz deniz durumu ölümlü boğulma olaylarına sebep olmaktadır. Ağır deniz şartları sebebiyle bugün (08.07.2024) denize girişler yasaklanmıştır.” denildi.

Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.