Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girişler bugün de yasaklandı.

Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı nedeniyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde bugün de yasaklandı.

Karasu Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Olumsuz durumu ölümlü boğulma olaylarına sebep olmaktadır. Ağır deniz şartları sebebiyle bugün (08.07.2024) denize girişler yasaklanmıştır.” denildi.

Bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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