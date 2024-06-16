Sakarya'da denize girmek yasaklandı, sahiller boş kaldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Kurban Bayramı'nın birinci günü yasak nedeniyle denize girilemedi.

Sakarya'da denize girmek yasaklandı, sahiller boş kaldı

Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da olumsuz hava ve deniz şartlarından dolayı alınan yasak kararı kapsamında sahiller boş kaldı.

Her bayram çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Karasu sahiline gelen az sayıda vatandaş, güneşin tadını çıkardı.

Tedbirlerini arttıran cankurtaran ekipleri, denize giren vatandaşları sudan çıkardı.

İstanbul'dan bölgeye gelen Avni Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin bayramını kutlayarak, denize giremeseler de güneşin tadını çıkardıklarını belirtti.

Melisa Yıldırım ise "Karasu'ya tatile geldik ama dalgadan dolayı denize girilmiyor. Biz de güneşleniyoruz, yasağın kalkmasını bekliyoruz. Her şey güzel." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...