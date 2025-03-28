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Sakarya’da derenin rengi kırmızıya döndü

Sakarya’nın Hendek ilçesinden geçen Dinsiz Deresi’nin rengi, kirlilik nedeniyle kırmızıya döndü.

Sakarya’da derenin rengi kırmızıya döndü

Hendek’ten geçen Dinsiz Deresi, aşırı kirlilik nedeniyle renk değiştirdi.

Akyazı ile Hendek ilçelerinin doğal sınırını oluşturan Dinsiz Deresi’nin rengi, kırmızıya döndü.

Sakarya’da derenin rengi kırmızıya döndü - 1

Derenin renk değiştirmesi, bölge halkında endişeye neden oldu.

Vatandaşlar, kirliliğin nedeninin tespit edilip, bir an önce önlem alınmasını istedi.

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