Sakarya'da duvara çarpan otomobildeki 5 çocuk yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil bir sitenin duvarına çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan 5 çocuk yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.11.2021 - 01:14 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 04:02

Sakarya'da duvara çarpan otomobildeki 5 çocuk yaralandı

'nın Sapanca ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 5 çocuk yaralandı.

Rüstempaşa Mahallesi Sönmez Caddesi'nde R.A.B. (17) idaresindeki 16 BR 997 plakalı otomobil, bir sitenin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sürücü ile A.A. (16), M.Y. (14), E.Z (16) ve M.B.A. (15) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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