Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 Aralık'ta gece saatlerinde Serdivan ilçesindeki bir elektronik mağazasında duvarın delinerek cep telefonu hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



İnceleme sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin daha önce mağazaya keşif amacıyla birçok kez geldiğini ve detaylı hazırlıktan sonra hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit eden polis ekipleri, operasyon düzenledi.



Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler R.A. (32) ve A.D. (33) gözaltına alındı.



Elektronik mağazasından çalınan 500 bin lira değerindeki 88 cep telefonu ise Serdivan ilçesinde şüphelilerden birine ait iş yerinin müştemilatında ele geçirildi.



Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Cep telefonlarını teslim alan mağaza yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, titiz çalışmalarından dolayı Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

