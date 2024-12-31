Sakarya'da eş katiline tutuklama

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eşi İskender K'nin emniyete yaptığı ihbar üzerine yapılan araştırmada Müezzinler Gölü kenarında cesedi bulunan Simge K'nin cenazesi, Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.



Kadının cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Hasanbey Eski Mezarlığı'nda defnedildi.



Törene, 2 çocuk annesi Simge K'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ile vatandaşlar katıldı.



Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.