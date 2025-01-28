Sakarya'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

Hendek ilçesi Sukenarı Mahallesi'ndeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce yapılan kontrolde, Emine C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Dumandan etkilenen A.C'ye ambulansta müdahale edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.



Emine C'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

