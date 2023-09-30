Sakarya'da fabrikanın havalandırma borusu patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Ferizli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi.

Fabrikanın havalandırma borusunda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, borunun yakınında bulunan Metin Akdeniz ve ismi öğrenilemeyen 1 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Metin Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer işçinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

