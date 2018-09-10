Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikaya kalaşnikof silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) gelen K.B, bir fabrikanın önünde kalaşnikof silahıyla rastgele ateş etti.
Fabrikanın bazı camlarının kırıldığı saldırıda yaralanan olmazken, olay yerine gelen jandarma ekipleri, ikna sonucu herhangi bir mukavemet yaşanmadan saldırganı gözaltına aldı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlının olayı alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.