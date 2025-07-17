Sakarya'da feci kaza: 1 ölü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesi Limandere Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında Sinan Aydoğdu (20) yönetimindeki otomobil, emniyet şeridinde duran Emre A.’nın (32) kullandığı TIR'a arkadan çarptı.
TIR’ın altına girip hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aydoğdu ile yanındaki Emirhan Güleç (20) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Aydoğdu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
TIR şoförü Emre A. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Sakarya
- Sakarya Karasu