Sakarya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kocaali- Akçakoca kara yolunun Alandere Mahallesi, Çelikler Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Mustafa Özer yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Ömer Yetkin yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Mustafa Özer yaşamını yitirirken, diğer otomobilin sürücüsü Ömer Yetkin ile araçta bulunan 1 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Mustafa Özer'in cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası morga götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.