Sakarya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

06.12.2025 02:07

Anadolu Ajansı

AA

Sakarya'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde S.A. yönetimindeki otomobil, ışıklı kavşaktan geçmek isterken A.İ. yönetimindeki araçla çarpıştı.

 

Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile M.K. yaralandı.

 

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı araçlardan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi. S.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar A.İ. ve M.K., Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

