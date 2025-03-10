Sakarya’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde D-020 kara yolu Kaynarca-Adapazarı istikameti Keresteciler Sitesi mevkisinde meydana geldi.



İşe gitmek için yola çıkan Murat Gürbüz (57) idaresindeki 34 PE 6296 plakalı otomobil, M.P. idaresindeki 54 AEG 564 plakalı otomobil ile çarpıştı. Araçlardan biri refüje çıkarken, diğeri takla atarak ters döndü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Murat Gürbüz, M.P., kızı B.P. (18) ve Ş.P. (13) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.



Bir elektrik santrali firmasının bakım müdürü olduğu öğrenilen Murat Gürbüz, hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Gürbüz'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.



