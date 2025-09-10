Sakarya'da feci kaza: 23 yaşındaki Ömer yaşamını yitirdi

Sakarya'da motosikletli bir genç kazada can verdi.

Kaza, Serdivan ilçesi Kenan Sofuoğlu Caddesi'nde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Güven (23) motosikletiyle rampa aşağı inerken S.U. yönetimindeki TIR’a çarpmamak için manevra yaptı.

Güven'in kontrolünü kaybettiği motosiklet, önce refüje ardından da ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ömer Faruk Güven, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TIR şoförü S.U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

