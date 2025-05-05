Sakarya'da feci kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Yenimahalle Servetiye Caddesi üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına çarptı.



Çarpmanın etkisi ile anne ve kızı yola savruldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.