Sakarya'da feci kaza: Çocuk sürücünün kullandoğı otomobil kardeşleri hayattan kopardı
Sakarya'da beton direğe çarpan otomobili kullanan 14 yaşındaki O.K. ve yanındaki kardeşi 10 yaşındaki Y.K., hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 14 yaşındaki O.K.'nin kontrolünden çıkan otomobil, beton direğe çarptı.
Kaza sonrası O.K. ve yanındaki kardeşi Y.K. araçta sıkıştı.
HAYATLARINI KAYBETTİLER
İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ekiplerin çalışması sonucu kardeşler sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekibinin kontrolünde iki kardeşin de hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Kardeşlerin cansız bedenleri, Ferizli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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