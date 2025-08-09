Sakarya'da feci kaza: Elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

Sakarya'da otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

'nın Karasu ilçesi Yuvalıdere kavşağında F.C. (20) yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil ile Ali Rıza Aykut’un kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

Aykut kazada ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Rıza Aykut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

