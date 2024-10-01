Sakarya'da feci kaza: TIR, ağaca çarptı

Kaza, öğle saatlerinde Hendek ilçesi Topağaç Mahallesi mevkisinde meydana geldi.



İstanbul istikametine giden, şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.



TIR şoförü araçta sıkışırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

