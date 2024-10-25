Sakarya'da feci olay: İnşaatta üzerine asansör düşen 2 işçi öldü
Sakarya'da bir aile sağlığı merkezi inşaatında asansör bölümünün çökmesi nedeniyle 2 işçi hayatını kaybetti.
Olay Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047 nolu Sokak'ta meydana gelen olayda yüklenici firma tarafından yapımına devam edilen aile sağlığı merkezi inşaatında meydana geldi.
Asansör bölümünün çökmesi neticesinde yüklenici firmaya bağlı usta olarak çalışan Mahsun Şahin (30) ve Metin Batır (64) isimli iki kişi enkaz altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen ekiplerce enkaz altından çıkartılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna sevk edildi.
Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
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