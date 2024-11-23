Sakarya’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Sakarya’da etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Sakarya’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

'da şiddetli yağmur ve etkisini göstermeye başladı.

Bununla birlikte şehirde hayat olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerde çatılardan parçalar uçtu, ağaçlar devrildi.

Birbirine sürten bazı elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar ile bir çatıdan uçan parça ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ekipler, yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

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