Sakarya'da fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa ve sahil kesimlerindeki fırtınaya karşı sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara uyarıda bulundu.



Valilik tarafından yapılan paylaşımda, “Meteoroloji verilerinde göre; ilimizde rüzgarın Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” açıklaması yapıldı.



Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı 1. Bölge Müdürülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Batı Karadeniz'de rüzgarın, Pazartesi günü (30.09.2024) sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı, Salı günü (01.10.2024) öğle saatlerinden itibaren geneli batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetlerinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği şeklinde tahmin edilmektedir. Fırtınanın Salı günü (01.10.2024) akşam saatlerinde batısında , Çarşamba günü (02.10.2024) akşam saatleri genelinde etkisi beklenmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.