Sakarya’da fuhuş operasyonu: 67 gözaltı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekipleri tarafından fuhuş yaptıkları belirlenen kadınlar ile aracılık ve yer temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.



Polis ekipleri tarafından ilçede bulunan eğlence mekanlarına 300 polisin katılımı ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında 6 organizatör ile 49’u Özbekistan, 8’i Azerbaycan ve 4'ü Türkmenistan uyruklu 61 kadın olmak üzere 67 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 84 fişek, 7 dolu kartuş ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

