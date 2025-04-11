Sakarya'da gıda zehirlenmesi: 10'u öğrenci 11 kişi hastanelik oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki ayrı işletmede yemek yiyen 10’u lise öğrencisi 1’i vatandaş olmak üzere toplam 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere başvurdu.

Sakarya'da gıda zehirlenmesi: 10'u öğrenci 11 kişi hastanelik oldu

Adapazarı'nda bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuyan ve öğle arasında dışarıda tavuk pilav yedikleri öğrenilen 10 öğrenci ile 1 vatandaşta mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri başladı.

Yemeğin ardından rahatsızlanan 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere başvurdu.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

ZEHİRLENMELERİ ARTTI

Tavuk döner zehirlenmeleri son günlerde 'nin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyadan bazı işletmelerin pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ döner takviyesi yaptıklarına dair görüntüler paylaşılmış ve tepki çekmişti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi, bir işletmede tavuk döner yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, işletme sahipleri K.Y. ve E.T. tutuklanmıştı.

Söz konusu dönerci tedbir amaçlı mühürlenirken, iki çocuğun ilçedeki bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yumaklı'dan tavuk döner uyarısı

Yumaklı'dan tavuk döner uyarısı

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