Sakarya’da hafif ticari araç yunus ekibine çarptı: 4 polis yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde motosikletli yunus ekipleri ile hafif ticari araç çarpıştı. İki motosikletli ekibin karıştığı kazada 4 polis memuru yaralandı.

Sakarya’da hafif ticari araç yunus ekibine çarptı: 4 polis yaralı

Kaza, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan motosikletli yunus timleri kazaya karıştı.

Mithatpaşa istikametinde sağ şeritte ilerlemekte olan ve dönüş yapmak için manevra yaparak sol şeride geçen hafif ticari araç ile arkasından gelen motosikletli timler çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile devrilen motosikletlerden savrulan 4 memuru yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı polislerden 3’ü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 1’i ise Serdivan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sakarya’da hafif ticari araç yunus ekibine çarptı: 4 polis yaralı - 1

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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