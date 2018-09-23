Sakarya'da iki ayağı kesilmiş bir kedi bulundu.



Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesinde yeşillik bir alanda vatandaşlar kedinin acı bağırışlarını duydu.

Kedinin yanına giden vatandaşlar hayvanın ön 2 ayağının kesik olduğunu gördü. Vatandaşların durumu hemen yetkililere haber vermesine rağmen, yetkililerin uzun bir süre olay yerine gelmediği iddia edildi.

Daha sonrasına olay yerine polis ve Adapazarı Belediyesi Hayvan Barınağı’na bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonrasında acılar içerisinde kıvranan kedinin tedavi altına alınmak üzere Adapazarı Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldüğü öğrenildi.

Durumu duyan hayvanseverler ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaştıkları fotoğraflar ile yaşanan olay sonrasında tepkilerini dile getirdiler.



Öte yandan, kedinin ön iki ayağının çim biçme makinesi ile kesildiği iddia edildi.

4 AYAĞI KESİLEN YAVRU KÖPEK GÜNDEM OLMUŞTU



Yaşanan olay ise, 3 ay önce Sapanca ilçesinde 4 ayağı ile kuyruğu kesilmiş şekilde ağır yaralı olarak bulunan ve tedaviye alındıktan sonra ölen yavru köpeğin acı durumunu akıllara getirdi.

