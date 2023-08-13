Sakarya’da iki ev ve iki depo yandı: Kundaklama iddiası

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde aynı bahçe içerisinde bulunan ve aralarında mesafe olan iki ev ile iki depoda yangın çıktı. Ekipler, dört ayrı yerde çıkan yangını kontrol altına alırken, kundaklama iddiası üzerine çalışma başlattı.

Sakarya’da iki ev ve iki depo yandı: Kundaklama iddiası

, Taşburun Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı bahçe içerisinde bulunan ve aralarında mesafe olan iki ev ile iki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin büyüdüğü yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda , jandarma, sağlık ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Sakarya’da iki ev ve iki depo yandı: Kundaklama iddiası - 1

Alevlerin yükseldiği bölgede panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu dört farklı yerde çıkan alevler güçlükle kontrol altına alındı.

Maddi hasarın meydana geldiği ve kundaklama şüphesinin bulunduğu yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.

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