Sakarya’da iki ev ve iki depo yandı: Kundaklama iddiası

Yangın, Taşburun Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı bahçe içerisinde bulunan ve aralarında mesafe olan iki ev ile iki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin büyüdüğü yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, sağlık ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.