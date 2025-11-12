Sakarya'da iki firari hükümlü yakalandı
12.11.2025 16:03
AA
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakalanan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin yol kontrol uygulamasında, "silahla tehdit" suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. (42) yakalandı. Hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. (35) ise yaklaşık 3 ay süren fiziki takip sonucu Kocaahmetler Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.