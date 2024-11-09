Sakarya'da iki katlı evde yangın

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'da iki katlı evde yangın

, Mansurlar Mahallesi Şahinler Sokak üzerinde bulunan ve A.Ç.'e ait olan binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı.

Evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye , sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği yangın, itfaiye erlerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alevlerin sardığı ikinci kat ve çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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