Sakarya'da iki kraliyet pitonu bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde evinde izinsiz iki kraliyet pitonu besleyen şüpheliye 25 bin lira para cezası kesildi.

Sakarya'da iki kraliyet pitonu bulundu

Yalı Mahallesi'nde yaşayan R.K.'nın izinsiz kraliyet pitonu beslediği ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Hususa ilişkin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda R.K.’nın izinsiz beslediği belirlenen iki kraliyet pitonu ve yılanı beslemek için kullanılan canlı 11 hamster ele geçirildi.

Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken şüpheliye, hayvan koruma kanununa muhalefet suçu çerçevesinde 25 bin lira idari para cezası kesildi.

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