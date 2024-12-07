Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dün gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, dün gece Göl Mahallesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. (19) kontrolündeki otomobil ile S.P. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü B.T. ile araçta yolcu olarak bulunan M.S. ile V.E.T. isimli 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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