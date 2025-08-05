Sakarya'da inşaatın üçüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti
Sakarya'da çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen 60 yaşındaki Osman Kayış, hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Osman Kayış, çalıştığı inşaatta dengesini kaybetti, düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kayış, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan Osman Kayış, kurtarılamadı.
Kayış’ın cansız bedeni hastane morguna alınırken, inşaat alanının zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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