Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: Piyasa değeri 5 milyon TL olan silah yakalandı

Sakarya’da polis ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 5 milyon lira olan 100 adet seri numarası bulunmayan tabanca ve 100 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: Piyasa değeri 5 milyon TL olan silah yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, piyasa değeri 5 milyon lira olan 100 adet seri numarası bulunmayan tabanca ve 100 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Konuya ilişkin olarak bir kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: Piyasa değeri 5 milyon TL olan silah yakalandı - 1
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...