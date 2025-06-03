Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: Piyasa değeri 5 milyon TL olan silah yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, piyasa değeri 5 milyon lira olan 100 adet seri numarası bulunmayan tabanca ve 100 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Konuya ilişkin olarak bir kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

