Sakarya'da kadın cinayeti. Dini nikahlı eşini öldürüp intihar etti

Sakarya'da dini nikahlı eşini silahla öldüren Recep K. isimli kişi intihar etti.

Olay akşam saatlerinde Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi'nde meydana geldi. 54 yaşındaki Recep K., tartıştığı dini nikahlı eşi 49 yaşındaki Nurcan G.'ye tabancayla ateş etti. Recep K. daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Nurcan G. ile Recep K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.