Sakarya'da kamyonet ile cip çarpıştı: 4'ü çocuk 5 yaralı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyonet ile cipin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Sakarya Caddesi'nde, öğle saatlerinde Sapanca yönüne giden C.K. idaresindeki kamyonet ile Irak uyruklu A.U.A.O. idaresindeki yabancı plakalı cip çarpıştı.
Kazada 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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