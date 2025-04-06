Sakarya'da kanlı gece: Komşuların kavgasında 5 kişi öldü

Sakarya'da komşu olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaraladı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da kanlı gece: Komşuların kavgasında 5 kişi öldü

'nın Serdivan ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 ÖLÜ, 5 YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Özyurt, Onur Özyurt ve Volkan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna gönderildi.

Olayda yaralanan 7 kişi ise şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Fahri Yıldız ve Özgür Özyurt'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sakarya'da kanlı gece: Komşuların kavgasında 5 kişi öldü - 1

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Hastanede tedavisi devam eden 5 kişi polis ekiplerince gözetim altına alınırken olay sonrası kaçan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gecenin adeta kana bulandığı olayda 4 tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Serkan Kızılay'da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.

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