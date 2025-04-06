Sakarya'da kanlı gece: Komşuların kavgasında 5 kişi öldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 ÖLÜ, 5 YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Özyurt, Onur Özyurt ve Volkan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna gönderildi.

Olayda yaralanan 7 kişi ise şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Fahri Yıldız ve Özgür Özyurt'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.