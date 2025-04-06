Sakarya'da kanlı gece: Komşuların kavgasında 5 kişi öldü
Sakarya'da komşu olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaraladı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
5 ÖLÜ, 5 YARALI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Özyurt, Onur Özyurt ve Volkan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna gönderildi.
Olayda yaralanan 7 kişi ise şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Fahri Yıldız ve Özgür Özyurt'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Hastanede tedavisi devam eden 5 kişi polis ekiplerince gözetim altına alınırken olay sonrası kaçan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gecenin adeta kana bulandığı olayda 4 tabanca ele geçirildi.
Öte yandan, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Serkan Kızılay'da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.
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