Sakarya'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü, bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Sakarya'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya genelinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Hendek ilçesinde yer alan ve şehrin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda etkili olan sonrasında beyaza büründü, bazı bölgelerde kar kalınlığı ise 10 santimetrelere kadar yükseldi.

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