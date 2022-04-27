Sakarya'da kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü öldü

Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi önünde merkezin müdürü olan Abdulvahit Uygar, kardeşi M.Z.U. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Uygar, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

hayatını kaybeden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Uygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Şüpheli M.Z.U., Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.