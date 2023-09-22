Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın geceyi aydınlattı. Ev, camii ve bitişikteki dükkana sıçrayan yangın, ekiplerin çabası sonucunda kontrol altına alındı.

Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

D-100 kara yolu Beşköprü mevkisinde faaliyet gösteren kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

, fabrikanın yanındaki oto lastikçi, Beşköprü Merkez Camisi ve iki katlı eve sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de bölgeyi boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altında - 1

Merkez ve ilçelerden gelen 50 personel, 17 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve 7 su tankeriyle yapılan müdahale sonucu, yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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