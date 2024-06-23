Sakarya'da komşu cinayeti

Tepecikler Mahallesi Yurt Sokağı'nda daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen komşular Zekeriya V. ile R.E. tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.E, evinden aldığı silahla komşusu Zekeriya V'ye ateş etti.



Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Zekeriya V. yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zekeriya V'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli R.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.