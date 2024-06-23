Sakarya'da komşu cinayeti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde komşusu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'da komşu cinayeti

Tepecikler Mahallesi Yurt Sokağı'nda daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen komşular Zekeriya V. ile R.E. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.E, evinden aldığı silahla komşusu Zekeriya V'ye ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Zekeriya V. yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zekeriya V'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli R.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD 23 Haziran tarihli son depremleri paylaştı

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD 23 Haziran tarihli son depremleri paylaştı

Şırnak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şırnak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Şehrin ortasında atla gezintiye çıktı, vatandaşların ilgi odağı oldu

Şehrin ortasında atla gezintiye çıktı, vatandaşların ilgi odağı oldu

Rip akıntısı nedir? Rip akıntısına yapılan kişi ne yapmalı?

Rip akıntısı nedir? Rip akıntısına yapılan kişi ne yapmalı?

Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü

Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...