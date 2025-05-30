Sakarya'da kontrplak üretim tesisinde yangın

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 6 araç ve 16 personel, alevlere müdahale etti. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Tesiste zarar oluştu.