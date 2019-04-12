Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

Merkez üssü Akyazı olan deprem farklı ilçelerde de hissedildi.

AFAD, depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu duyurdu.

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